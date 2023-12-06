Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kader PDIP Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran, Hasto: Itu Dibayar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:18 WIB
Kader PDIP Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran, Hasto: Itu Dibayar
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengklarifikasi beredarnya video kader PDIP yang mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Hasto menilai hal tersebut merupakan praktik-praktik kotor dalan berpolitik.

Pihaknya telah menelusuri kejadian tersebut, kata Hasto, orang-orang yang mendeklarasikan dukungan tersebut sengaja dikumpulkan oleh segelintir oknum dan diiming-imingi sejumlah uang.

"Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik. Mereka yang berpolitik dengan proses yang tidak benar itu akan cenderung melakukan cara-cara seperti itu," ucap Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

"Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan," sambungnya.

Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP di setiap wilayah pasti saling mengenal satu sama lain. Namun dalam video yang beredar tidak ada satu pun wajah yang dikenal oleh pihaknya sebagai kader PDIP.

"Jadi, kita sudah cek dan PDIP ini antara anggota dan simpatisan ini jadi satu, saling mengenal. Jadi kami tidak tahu itu, jadi itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena rakyat kita ini suka kejujuran," katanya.

Halaman:
1 2
      
