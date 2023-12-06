Puan Bertemu Luhut di Singapura, Hasto: Pertemuan yang Bagus

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Singapura beberapa waktu lalu, sebagai bentuk silaturahmi.

"Pertemuan yang bagus, suatu silaturahim," kata Hasto, di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Dirinya mengatakan, lawatan ke Singapura menunjukkan rasa peduli yang dimiliki oleh Puan terhadap Luhut. Apalagi, menjenguk orang sakit juga sudah menjadi bagain tradisi di Indonesia.

"Namanya orang sakit, tradisi kita untuk saling mendoakan saling menjenguk. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukan oleh Mbak Puan dan itu bagian dari kultur bangsa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengaku senang menerima kunjungan Puan. Menurutnya, dalam pertemuan itu mereka banyak membahas hal kebangsaan.

“Saya senang sekali menerima kunjungan Mbak Puan di tempat pemulihan saya hari ini. Kami membahas berbagai macam topik kebangsaan dan kami sepakat bahwa kepentingan rakyat kecil haruslah selalu menjadi yang utama, dan itu semua hanya bisa tercapai lewat persatuan seluruh anak bangsa,” ujar Luhut dalam keterangan resminya.

(Angkasa Yudhistira)