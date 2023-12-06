Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa 10 Jam, Firli Bahuri Keluar Gedung Bareskrim Polri

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:30 WIB
Usai Diperiksa 10 Jam, Firli Bahuri Keluar Gedung Bareskrim Polri
Firli Bahuri rampung diperiksa di Baresrkim. (MPI/Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri rampung memeriksa Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Rabu (6/12/2023).

Firli Bahuri keluar dari Gedung Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih sepuluh jam sejak 10.00 WIB. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Diketahui, ini merupakan pemeriksaan kedua setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 1 Desember 2023.

Pada pemeriksaan pertama, penyidik gabungan mencecar Firli dengan 40 pertanyaan selama 10 jam mulai pukul 09.00-19.00 WIB.

"Tersangka diperiksa sebanyak 40 pertanyaan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa, Jumat (1/12/2023) malam.

Arief menjelaskan, ada tujuh poin yang dititikberatkan. Pertama, perihal hak-hak Firli Bahuri sebagai tersangka. Kedua, soal peristiwa pertemuan dan penerimaan hadiah atau janji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183286//viral-nhiB_large.jpg
Roy Suryo Cs Haqul Yakin Tidak Ditahan Usai Diperiksa, Kembali Sindir Firli Bahuri dan Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138638//kpk-3bMr_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Firli Bahuri Dituduh Bocorkan OTT Hasto dan Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/338/3124573//firli_bahuri-oGaA_large.jpg
Polisi Kebut Lengkapi Berkas Perkara Firli Bahuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124318//kpk-VzJC_large.jpg
Polda Metro Akan Tetapkan Tersangka dalam Kasus Firli Bahuri, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124299//firli_bahuri_3_kali_ajukan_praperadilan-3RAB_large.jpg
Firli Bahuri 3 Kali Ajukan Praperadilan, Polda Metro: Tak Pengaruhi Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123874//eks_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-IGsg_large.jpg
Firli Bahuri Cabut Lagi Gugatan Praperadilan Tersangka Suap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement