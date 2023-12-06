Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai 10 Jam Diperiksa di Bareskrim, Firli Hindari Wartawan

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:39 WIB
Usai 10 Jam Diperiksa di Bareskrim, Firli Hindari Wartawan
Firli Bahuri rampung diperiksa di Baresrkim. (MPI/Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, rampung menjalani pemeriksaan lanjutan penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Rabu (6/12/2023).

Firli diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 20.10 WIB. Saat tiba di Gedung Bareskrim Polri, Firli nampak gagah melewati awak media.

Tanpa sepatah kata, Firli terlihat berjalan cepat untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, setelah selesai menjalani pemeriksaan, Firli diduga mencoba menghindari awak media. Karena, pihak kepolisian yang diketahui sedang melaksanakan piket mengatur agar awak media dapat menunggu di Lobby Bareskrim.

Namun, pada saat yang bersamaan, ada pihak berpakaian putih dan bercelana hitam mengatakan bahwa Firli Bahuri akan meninggalkan Gedung Bareskrim melalui pintu Settum atau Sekretariat Umum.

Mendapatkan dua informasi simpang siur tersebut, ada beberapa awak media yang menetap di posisi awal, namun ada juga yang menuju ke pintu keluar Settum.

Ternyata benar, Firli Bahuri keluar lewat pintu Settum. Ia nampak dihalangi-halangi oleh pria yang diduga ajudan pribadinya. Bahkan salah satu awak media sempat dorong-dorongan dengan pihak tersebut.

