Rapat TPN, Arsjad: Konsolidasi Massa Kampanye Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah topik yang dibahas dalam rapat rutin TPN yang digelar pada hari ini, Rabu (6/12/2023). Salah satu topik yang dibahas mengenai pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon nomor urut tiga ini.

"Rapat hari ini kita adalah melakukan proses konsolidasi massa kampanye," kata Arsjad usai menggelar rapat tertutup di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Mengenai konsolidasi masa kampanye ini, kata dia, secara khusus yang dibahas adalah mengevaluasi pelaksanaan kampanye yang dilakukan Ganjar-Mahfud selama satu pekan kemarin.