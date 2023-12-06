Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Elite TNI AL di Cilandak

JAKARTA - Untuk mengecek dan melihat secara langsung kondisi real kesiapan pasukannya yang selalu siap dalam menerima dan melaksanakan tugas, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengunjungi pasukan elite TNI yang berada di Markas Komando Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut, Komplek Arthur Solangs, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Dalam siaran pers yang diterima, kunjungan Panglima TNI disambut Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, bersama Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Suherlan, Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, dan segenap Pejabat Utama Korps Marinir.

Denjaka adalah salah satu pasukan elite yang dimiliki TNI dengan kemampuan tempur trimedia. Denjaka terbentuk sebagai pasukan yang mematikan dengan kemampuan di laut, darat, dan udara. Bahkan, kemampuan satu personel Denjaka dinilai setara dengan 120 prajurit TNI biasa.

Saat kunjungannya Panglima TNI melihat langsung aksi demonstrasi dari prajurit Denjaka mulai dari kegiatan penerjunan, shipboarding, serbuan gedung, dakibu, rapelling, tembak reaksi, hingga jihandak.

Di akhir kunjungan ditampilkan aksi bela diri khas Prajurit Korps Marinir bela diri chadrik, dan tactical show dan pameran alutsista yang dimiliki Denjaka, yaitu kesenjataan dan mobil taktis Denjaka.

(Erha Aprili Ramadhoni)