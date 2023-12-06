Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Elite TNI AL di Cilandak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:47 WIB
Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Elite TNI AL di Cilandak
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto cek kesiapan pasukan elite TNI AL. (Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Untuk mengecek dan melihat secara langsung kondisi real kesiapan pasukannya yang selalu siap dalam menerima dan melaksanakan tugas, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengunjungi pasukan elite TNI yang berada di Markas Komando Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut, Komplek Arthur Solangs, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Dalam siaran pers yang diterima, kunjungan Panglima TNI disambut Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, bersama Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Suherlan, Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, dan segenap Pejabat Utama Korps Marinir.

Denjaka adalah salah satu pasukan elite yang dimiliki TNI dengan kemampuan tempur trimedia. Denjaka terbentuk sebagai pasukan yang mematikan dengan kemampuan di laut, darat, dan udara. Bahkan, kemampuan satu personel Denjaka dinilai setara dengan 120 prajurit TNI biasa.

Saat kunjungannya Panglima TNI melihat langsung aksi demonstrasi dari prajurit Denjaka mulai dari kegiatan penerjunan, shipboarding, serbuan gedung, dakibu, rapelling, tembak reaksi, hingga jihandak.

Di akhir kunjungan ditampilkan aksi bela diri khas Prajurit Korps Marinir bela diri chadrik, dan tactical show dan pameran alutsista yang dimiliki Denjaka, yaitu kesenjataan dan mobil taktis Denjaka.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement