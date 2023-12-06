Kejagung Kejar Aset Koruptor: Mereka Lebih Takut Kehilangan Harta Benda

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah meningkatkan pengembalian aset dalam kasus korupsi. Upaya yang dilakukan Kejagung dianggap sebagai langkah yang bisa membuat jera koruptor.

Menurut pengamat hukum dari Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo, fokus pada pengembalian kerugian uang negara lebih efektif dalam menciptakan efek jera terhadap koruptor daripada hanya mengenakan hukuman penjara.

Dalam perspektif hukumnya, Kejagung tidak hanya mengejar sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Namun, juga berupaya maksimal untuk mengembalikan sebanyak mungkin uang yang telah merugikan negara.

Ari menekankan, perlunya pergeseran orientasi dari keadilan retributif ke keadilan restoratif-rehabilitatif. "Untuk kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana korupsi seharusnya pidana badan bukan lagi menjadi prioritas tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya agar aset negara yang diambil dapat dikembalikan," kata Ari dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Ia melihat bahwa pendekatan ini tidak hanya mencakup pidana penjara, melainkan juga pemulihan kerugian aset negara sebagai bagian integral dari penanganan kasus korupsi. Aset negara yang telah dikembalikan nantinya dapat digunakan untuk kepentingan publik.