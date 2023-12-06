Arsjad Rasjid Sebut Ganjar-Mahfud Tak Siapkan Pakar Khusus Hadapi Debat Kandidat

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya tak menyiapkan tim pakar khusus untuk membantu pasangan calon nomor urut 3 ini dalam rangka menghadapi debat kandidat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk diketahui, debat perdana akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang di halaman parkir kantor KPU RI.

"Kalau buat Ganjar-Mahfud kayaknya enggak perlu disiapkan lagi (pakar)," kata Arsjad usai menggelar rapat rutin tertutup yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Pasalnya, kata dia, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah siap untuk melaksanakan debat dengan format apapun yang disiapkan oleh KPU.

"Kami yakin Ganjar-Mahfud sudah siap kapan pun untuk melakukan debat, dimanapun gitu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan hasil rapat dengan ketiga tim sukses (Timses) untuk format debat Capres-Cawapres yang akan dilakukan lima kali dan diawali pada 12 Desember mendatang.