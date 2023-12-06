Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Sebut Ganjar-Mahfud Tak Siapkan Pakar Khusus Hadapi Debat Kandidat

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:09 WIB
Arsjad Rasjid Sebut Ganjar-Mahfud Tak Siapkan Pakar Khusus Hadapi Debat Kandidat
Arsjad Rasjid/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya tak menyiapkan tim pakar khusus untuk membantu pasangan calon nomor urut 3 ini dalam rangka menghadapi debat kandidat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk diketahui, debat perdana akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang di halaman parkir kantor KPU RI.

"Kalau buat Ganjar-Mahfud kayaknya enggak perlu disiapkan lagi (pakar)," kata Arsjad usai menggelar rapat rutin tertutup yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Pasalnya, kata dia, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah siap untuk melaksanakan debat dengan format apapun yang disiapkan oleh KPU.

"Kami yakin Ganjar-Mahfud sudah siap kapan pun untuk melakukan debat, dimanapun gitu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan hasil rapat dengan ketiga tim sukses (Timses) untuk format debat Capres-Cawapres yang akan dilakukan lima kali dan diawali pada 12 Desember mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement