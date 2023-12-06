Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hindari Awak Media, Firli Bahuri Tersenyum Sambil Lambaikan Tangan Lewat Jendela Mobilnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:20 WIB
Hindari Awak Media, Firli Bahuri Tersenyum Sambil Lambaikan Tangan Lewat Jendela Mobilnya
Firli Bahuri lambaikan tangan ke wartawan yang sudah menunggu/Foto: Riana Rizkia
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri, kembali menghindari awak media usai menjalani pemeriksaan penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Rabu (6/12/2023).

Diketahui, hari ini Firli Bahuri menjalani pemeriksaan kedua dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat datang, Firli nampak berani melewati awak media, ia terlihat berjalan cepat dengan mengenakan kemeja biru dan masker putih. Namun, saat pulang, Firli menghindari awak media.

Sebelum Firli keluar, pihak kepolisian yang diketahui sedang melaksanakan piket mengatur agar awak media dapat menunggu di Lobby Bareskrim.

Tetapi, pada saat yang bersamaan, ada pihak berpakaian putih dan bercelana hitam mengatakan bahwa Firli Bahuri akan meninggalkan Gedung Bareskrim melalui pintu Setum atau Sekretariat Umum.

Mendapatkan dua informasi simpang siur tersebut, ada beberapa awak media yang menetap di posisi awal, namun ada juga yang menuju ke pintu keluar Setum.

Halaman:
1 2
      
