HOME NEWS NASIONAL

KPU Putuskan Format Debat Capres-Cawapres: Tiap Paslon Bicara Sesuai Porsinya

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:40 WIB
KPU Putuskan Format Debat Capres-Cawapres: Tiap Paslon Bicara Sesuai Porsinya
KPU paparkan format debat Capres-Cawapres 2024/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan format debat yang akan dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Capres dan Cawapres yang akan berlangsung lima kali dan di awali pada 12 Desember mendatang.

Hasyim menegaskan jika pada debat nanti, Capres dan Cawapres akan menggunakan porsinya masing-masing dan tema yang sudah ditentukan.

 BACA JUGA:

"Jadi, untuk sebagaimana undang-undang, debat kan debat paslon, tapi nanti dalam tampil sebagaimana kita bicarakan tadi dan kita sampaikan pada temen-temen semua sekalian, intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah Capres, kedua Cawapres, ketiga adalah Capres, keempat Cawapres, kemudian kelima adalah Capres," tutur Hasyim di Kantor KPU RI, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
      
