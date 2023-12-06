Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berwawasan Luas, Ganjar-Mahfud Pasangan Paling Ideal Memimpin Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:22 WIB
Berwawasan Luas, Ganjar-Mahfud Pasangan Paling Ideal Memimpin Indonesia
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Koordinator Forum Silaturahim Takmir Masjid Jabodetabek, Husny Mubarok Amir, menyampaikan bahwa Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud adalah pasangan paling ideal karena memiliki wawasan yang luas dan memiliki kecakapan atau performa dalam memimpin.

Hal itu disampaikan Husny saat Silaturahim Pengasuh Pondok Pesantren, Pimpinan Madrasah, Majlis Taklim dan DKM Masjid bersama Calon Wakil Presiden Prof. Mahfud MD yang digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

 BACA JUGA:

“Istilah 'bashtotan fil ilmi wal jismi' ada pada pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD," ucapnya.

 Mahfud MD

Husny yang sebelumnya adalah Sekretaris Jenderal Relawan Jaringan Merah Putih 08 dan saat ini bergabung di Tim Pemenangan Nasional Direktorat Keagamaan Deputi Kinetik Teritorial atau TPN Ganjar-Mahfud mengatakan bahwa dirinya optimis Ganjar Mahfud akan menang di Jabodetabek dan bahkan menang secara nasional.

 BACA JUGA:

“Dengan energi yang begitu luar biasa ini, saya yakin Ganjar-Mahfud dapat memenangkan pertarungan di Jabodetabek bahkan secara menyeluruh di tingkat nasional." Terang Husny.

Acara silaturahim ini dihadiri oleh lebih dari 1000 orang terdiri dari Kiai Pondok Pesantren, Madrasah juga Majlis Taklim dan DKM Masjid.

Halaman:
1 2
      
