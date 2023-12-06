Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

YouTubers hingga Konten Kreator Berpeluang Jadi Moderator Debat Capres-Cawapres

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:56 WIB
YouTubers hingga Konten Kreator Berpeluang Jadi Moderator Debat Capres-Cawapres
Youtubers berpeluang jadi moderator debat Capres Cawapres/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan jika YouTubers ataupun konten kreator bisa berpotensi menjadi moderator dalam debat Capres-Cawapres mendatang.

Hasyim mengungkapkan yang terpenting moderator debat sudah terbiasa tampil depan kamera.

 BACA JUGA:

"Ya ada kemungkinan, tapi intinya kan karena ini yang akan menyiarkan televisi, kira-kira friendly dan familiar lah dengan kamera televisi," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan jika kriteria moderator untuk debat nanti bisa menguasai isu yang menjadi tema debat Capres ataupun Cawapres.

"Tentu saja, itu jadi bahan pertimbangan dan durasinya ketika moderator bertanya atau memperdalam, itu kan tidak mengurangi masing-masing porsi tadi, Capres maupun Cawapres ketika menjawab," kata Hasyim.

Namun, Hasyim sendiri belum mengungkapkan secara rinci siapa yang akan menjadi moderator pada debat Capres dan Cawapres nanti, karena masih harus banyak berdiskusi bersama dengan timses masing-masing paslon.

