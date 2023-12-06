Peserta Pengajian Kebangsaan Harap Ganjar-Mahfud Wujudkan Pembangunan Merata

JAKARTA - Peserta pengajian kebangsaan berharap paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa mewujudkan pembangunan yang merata bila terpilih di Pilpres 2024 nanti. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja.

Pernyataan itu diungkapkan oleh peserta bernama Azkar di sela-sela acara pengajian kebangsaan. Acara itu digelar di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) malam WIB.

Azkar mengaku senang dengan sosok Mahfud MD. Dia antusias datang ke pengajian kebangsaan demi bertemu Mahfud dan menyampaikan masukan untuk Cawapres Partai Perindo itu.

"Saya ingin memberi masukan agar pembangunan merata. Tidak hanya (terpusat) di Pulau Jawa," ujar Azkar.

"Misalnya di Sumatra dibangun angkutan massal karena bisa dinikmati kalangan menengah ke bawah. Kalau itu terbangun, ekonomi bisa menggeliat," sambung pria asal Palembang, Sumatra Selatan, itu.

Lebih lanjut, Azkar juga ingin paslon Ganjar-Mahfud bisa membuka akses lapangan kerja yang memadai di daerah. Dia tidak ingin penduduk lokal hanya menjadi penonton, sedangkan pekerja banyak didatangkan dari Jawa.