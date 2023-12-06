Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! 2.310 Balita di Jakpus Diduga Terinfeksi Mycoplasma Pneumonia

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |12:27 WIB
Waspada! 2.310 Balita di Jakpus Diduga Terinfeksi Mycoplasma Pneumonia
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat mencatat sebanyak 2.310 balita di Jakarta Pusat diduga terinfeksi Mycoplasma Pneumoniae. Jumlah tersebut tersebar di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

"Kasus Pneumonia kebanyakan menyerang kelompok balita. Hingga akhir November 2023 ada 2310 balita terkena sakit tersebut," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Rismasari saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

Saat ini Sudinkes Jakarta Pusat tengah meningkatkan kewaspadaan dengan memantau tren kasus Influenza Like Illness (ILi) di puskesmas. Kemudian, pihak Sudinkes juga langsung menindaklanjuti laporan penemuan kasus yang dicurigai Mycoplasma Pneumoniae.

 BACA JUGA:

"Kami juga terus bergerak terhadap laporan yang masuk dan meningkatkan kewaspadaan terkait virus Pneumonia," tegasnya.

Rismasari mengimbau kepada semua warga Jakarta Pusat untuk melakukan pola hidup bersih sehat (PHBS). Mulai kembali menggunakan masker, menjaga kebersihan rumah, memastikan aliran udara segar.

 BACA JUGA:

"Masyarakat kita minta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Itu semua efektif untuk melindungi diri dari Pneumonia," tutupnya.

Perlu diketahui , Tiongkok mengalami lonjakan kasus penyakit pernapasan pada anak-anak yang tidak biasa. Kasus lonjakan yang luar biasa membuat banyak rumah sakit mengalami kewalahan.

Lonjakan penyakit pernapasan pada anak-anak di Tiongkok baru-baru ini disebabkan oleh banyak patogen pernapasan yang telah ditemukan sebelumnya, dan bukan penyakit baru atau tidak biasa.

Halaman:
1 2
      
