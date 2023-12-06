Detik-Detik Fitria Wulandari Menghilang Ternyata Dibunuh Kekasihnya di Ruko

BOGOR - Ibunda Fitria Wulandari menceritakan detik-detik menghilangnya sang anak sebelum ditemukan tewas mengenaskan dalam ruko kosong di Kota Bogor. Peristiwa itu berawal ketika korban bersama pelaku Rahmat Agil alias Alung dan teman-temannya pergi nongkrong pada Kamis 30 November 2023 malam.

"Kamis malam abis Isya ya sebenarnya berangkatnya gak dari sini ya, dari saudara. Bilang ke saya mau ngopi di Malabar sama temen-temen sekolahnya SMA termasuk sama Ayu saudara saya tuh. Abis Isya teh dijemput Alung rumahnya di pinggir jalan Alung jemput ke sana," kata ibu korban Trisna Marliani (43) ditemui wartawan, Rabu (6/12/2023).

Di rumah saudaranya itu, Alung dan korban sempat terlihat sedang cekcok. Hal itu juga terulang ketika mereka sudah berada di tempat tongkrongannya.

"Di rumah Ayu cekcok, ‘Wulan kan gak mau rese diem geura’ (kata Wulan). Gak tau permasalahannya apa. Dari situ sudah ujan reda semuanya berangkat temennya bonceng tiga, Alung sama Wulan ke Malabar. Alung rese lagi kata Ayu diem geura lung kata Wulan gitu nanti aja dibahasnya kita di sini seneng-seneng ngopi," ungkapnya.

Sekira pukul 23.00 WIB, mereka pun membubarkan diri pulang dari tempat tersebut. Yang mana, Alung dan korban berboncengan motor arah pulang.

"Ayu dijemput sama pacarnya, Wulan di belakang sama Alung. Pas sampe daerah Sempur masih ada diliatin sama Ayu deket Jembatan Merah udah gak ada. Ayu sempet nunggu Wulan oh mungkin langsung pulang. Dari situ Ayu gak hubungin Wulan lagi dipikir Ayu Wulan udah pulang," tambahnya.

Dari situ, Trisna mulai gelisah karena Wulan tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Jumat 1 Desember 2023, dirinya pun mencoba mencari keberadaan Wulan kepada Ayu dan Alung.

"Saya nanya ke Ayu, Wulan ada gak di situ? Kata Ayu kirain udah pulang. Saya chat Alung karena pertama berangkat sama Alung. Alung saya tanya Wulan masih sama Alung? Itu Jumat pagi. Udah dianterin sampai depan rumah kata Alung. Iya mah nanti Alung cek ke temen-temennya yang lain kata dia," tuturnya.

Trisna pun tak kunjung mendapat kabar dari sang anak hingga Sabtu 2 Desember 2023. Hingga akhirnya, Alung menghubungi memberi tahu bahwa Wulan berada di Cilebut melalui Instagram.

"Jam 13.00 WIB, Alung hubungin saya, ini ada kabar dari kakak (Wulan) ada di Cilebut katanya minta dijemput jam 9 malam. Kata saya gini kenapa harus malem? Sekarang aja. Kata dia iya nanti dikabarin lagi. Dari situ ditanya lagi, Alung mana? Enggak dibales cuma dibaca doang kata Alung. Terus kata dia mah ini Wulan chat lagi dikirimin lagi seolah-olah dia sama Wulan gitu ngechat padahal chatan dia juga. Kata Wulan kata gue jam 9 malam, kalau enggak gue gak pulang. Kata Alung ini lagi dibaikin, kata saya yaudah ikutin aja takut gak pulang lagi," terangnya.

Malam harinya, Alung mengubungi ayah korban untuk meminta bantu parkir karena sedang ramai. Hingga akhirnya, diketahui korban di dalam ruko dan di lokasi sudah ada Alung dengan orangtua dan kakaknya.

"Ayahnya pulang, baru duduk dia (Alung) nelpon ayah di mana? Ini ada yang ketinggalan balik lagi ke sini. Kata ayahnya perasaan gak bawa apa-apa, yaudah ke sana berangkat. Kata ayahnya di sana udah ada bapaknya, kakaknya sama Alung. Saya gak ikut, cuma ayahnya yang dipanggil," tutupnya.