Depok Diguyur Hujan Lebat, Jalan Raya Margonda Banjir dan Lalin Macet

DEPOK - Hujan dengan intensitas lebat mengguyur wilayah Depok dan sekitarnya pada Rabu (6/12/2023) sore, membuat Jalan Raya Margonda kolong Akses Universitas Indonesia (UI) mengarah ke Depok, Pondok Cina, Beji, tergenang banjir.

"17.45 Wib Genangan Air Imbas Hujan Lebat Dan Tersumbatnya Saluran Air Seputaran F.O (Fly Over) UI Arah Simpang Juanda Margonda, Namun Saat Ini Genangan Air Sidah Mulai Surut," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok.

Terpantau dalam unggahan video tersebut lalu lintas terjadi kepadatan disebabkan antrean kendaraan melintasi satu per satu genangan banjir. Banjir terlihat masih dapat dilintasi bagi kendaraan roda dua maupun empat.

Terlihat petugas Satlantas Polres Metro Depok turun tangan mengatur lalu lintas di dekat Tugu Selamat Datang Depok.

"Petugas Satlantas Polres Metro Depok pengaturan lalin upayakan kelancaran," jelasnya.

