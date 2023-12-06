Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! 4 Anak di Jaksel Tewas Usai Dikunci dalam Kamar oleh Orangtua

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:28 WIB
Tragis! 4 Anak di Jaksel Tewas Usai Dikunci dalam Kamar oleh Orangtua
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak empat orang anak ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keempat korban diduga tewas setelah dikunci orangtuanya sendiri di dalam kamar.

"Betul, 4 Orang, ada 4 orang penemuan mayat di dalam kamar, untuk sementara masih dilakukan penyelidikan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, anak-anak tersebut diduga tewas pasca-dikunci di sebuah kamar rumah kawasan Jagakarsa. Namun, polisi bakal menyelidiki lebih lanjut tentang penyebab pasti kematian 4 anak tersebut.

"Sementara untuk orang tuanya sendiri, orang tuanya yang diduga sebagai pelaku mencoba untuk bunuh diri juga, tapi saat ini masih bisa selamat dan dirawat di RS," tuturnya.

Dia menerangkan, pasca 4 anaknya tewas itu, orangtuanya berniat melakukan aksi bunuh diri. Namun, orangtuanya itu masih selamat hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
