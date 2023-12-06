Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Anak Tewas di Jagakarsa, Diduga Dibunuh Orangtuanya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:40 WIB
4 Anak Tewas di Jagakarsa, Diduga Dibunuh Orangtuanya
4 anak tewas di Jagakarsa, diduga dibunuh orangtuanya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Empat anak ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diduga, pelaku yang menewaskan 4 anak tersebut merupakan orangtuanya sendiri.

"Sementara untuk orang tuanya sendiri, orang tuanya yang diduga sebagai pelaku mencoba untuk bunuh diri juga, tapi saat ini masih bisa selamat dan dirawat di RS," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, orangtua yang membuat anak-anak tersebut tewas merupakan orangtuanya. Namun, dia tak merincikan bagaimana 4 anak itu bisa tewas dan siapa saja identitas anak dan orangtua itu.

Polisi, kata dia, masih mendalami lebih lanjut tentang dugaan tewasnya anak-anak tersebut. Usai 4 anaknya tewas itu, orangtuanya berniat melakukan bunuh diri. Namun, orangtuanya itu masih selamat hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut.

"Sementara masih dugaan anaknya (4 orang meninggal itu), semuanya masih kita cek dahulu," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement