4 Anak Tewas di Jagakarsa, Diduga Dibunuh Orangtuanya

JAKARTA - Empat anak ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diduga, pelaku yang menewaskan 4 anak tersebut merupakan orangtuanya sendiri.

"Sementara untuk orang tuanya sendiri, orang tuanya yang diduga sebagai pelaku mencoba untuk bunuh diri juga, tapi saat ini masih bisa selamat dan dirawat di RS," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, orangtua yang membuat anak-anak tersebut tewas merupakan orangtuanya. Namun, dia tak merincikan bagaimana 4 anak itu bisa tewas dan siapa saja identitas anak dan orangtua itu.

Polisi, kata dia, masih mendalami lebih lanjut tentang dugaan tewasnya anak-anak tersebut. Usai 4 anaknya tewas itu, orangtuanya berniat melakukan bunuh diri. Namun, orangtuanya itu masih selamat hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut.

"Sementara masih dugaan anaknya (4 orang meninggal itu), semuanya masih kita cek dahulu," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)