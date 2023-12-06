Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Dramaga Bogor Geger Temukan Mayat Pria di Kebun Jeruk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:50 WIB
Warga Dramaga Bogor Geger Temukan Mayat Pria di Kebun Jeruk
Mayat pria ditemukan di kebun jeruk di Dramaga, Bogor. (Ist)
BOGOR - Warga Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan mayat pria di kebun jeruk. Mayat tersebut sudah diserahkan ke pihak keluarganya.

Kapolsek Dramaga, AKP Budi Sehabudin mengatakan, mayat pria berinisial RR (36) ditemukan pada Selasa 5 Desember 2023. Awalnya, pemilik kebun jeruk bersama anaknya hendak memasang lampu.

"Dikarenakan habis hujan lebat disertai petir akhirnya menunggu hujan reda," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Saat itu, kedua saksi melihat sosok pria yang tergeletak di kebun jeruk miliknya. Saat didekati, pria tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia.

"Saksi langsung melaporkan ke RT RW dan Polsek Dramaga," ujarnya.

