HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, 5 Titik Permukiman di Tangsel Tergenang Banjir

Hambali , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:57 WIB
Diguyur Hujan Deras, 5 Titik Permukiman di Tangsel Tergenang Banjir
Banjir di Tangerang Selatan. (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Hujan deras yang turun mengguyur wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (06/12/23), menyebabkan ratusan rumah penduduk di 5 lokasi tergenang banjir.

Hujan deras yang turun sejak sore tadi menyebabkan 5 lokasi permukiman tergenang terendam air dengan ketinggian bervariatif. Di antara pemukiman itu adalah Perumahan BPI Pamulang Timur dengan ketinggian air sekira 25 centimeter. Mereka yang terdampak sebanyak 60 Kepala Keluarga.

 BACA JUGA:

Lalu di Perumahan Lembah Pinus Pamulang Barat, ketinggian air di sana mencapai 40 cm dengan jumlah warga terdampak sebanyak 98 KK. Kemudian di Perumahan Reni Jaya dengan ketinggian air 50 cm, dan warga terdampak sebanyak 80 KK.

Berikutnya di Perumahan Rosewood Garden, Ciputat. Ketinggian air di sana mencapai 40 centi dengan jumlah warga terdampak sebanyak 60 KK. Lalu di Perumahan Pamulang Asri dengan ketinggian air 60 cm, dan jumlah warga terdampak mencapai 120 KK.

 BACA JUGA:

"Situasi terkini masih menunggu laporan. Ketinggian air sejak tadi sore masih bervariasi dan mulai berangsur surut," jelas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, M Faridzal Gumai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
