Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Palsukan Surat Tanah, Kades dan Warga di Hambalang Ditahan!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:15 WIB
Palsukan Surat Tanah, Kades dan Warga di Hambalang Ditahan!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Oknum Kepala Desa Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat berinisial WS ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah. Satu warga berinisial JN juga turut terlibat kasus tersebut.

"Benar Kades Hambalang dan seorang warga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan surat-surat," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Rabu (6/12/2023).

Teguh mengatakan, keduanya ditetapkan tersangka sejak 15 November 2023. Lalu, telah dilakukan penahanan oleh polisi pada 27 November 2023.

"Kedua tersangka saat ini ditahan di Rutan Polres Bogor," jelasnya.

Adapun kerugian dalam kasus dugaan pemalsuam surat-surat ini yakni hilangnya hak tanah seluas 6,9 hektare. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 263 KUHP ancaman pidana 6 tahun penjara.

"Masih dalam proses penyidikan, untuk perkaranya segera dapat dilimpahkan ke JPU," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164517/pemalsuan-jGwA_large.jpg
Tok! Charlie Chandra Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160989/charlie-cHRi_large.jpg
Jaksa Tuntut Charlie Chandra 5 Tahun Penjara Terkait Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157415/penjara-Cd9f_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Oli Palsu di Tangerang, 8 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148222/pemalsuan-E3tB_large.jpg
Pemalsu Materai Bernilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Begini Trik Licik Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/338/3148139/tersangka-MGb3_large.jpg
Polres Bogor Kota Tangkap Dua Pelaku Pemalsuan Tanggal Kadaluarsa Susu Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142163/skincare_palsu-QW3K_large.jpg
Fantastis, Omzet Sindikat Skincare Palsu 'GlowGlowing' Capai Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement