INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Anak Ditemukan Tewas di Kasur Bersama Ibunya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:44 WIB
4 Anak Ditemukan Tewas di Kasur Bersama Ibunya
4 anak tewas di kasur bersama ibunya di Jagakarsa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kasus 4 anak tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasilnya, anak-anak tersebut ditemukan dalam kondisi tewas di kasur bersama sang ibu.

"Hasil olah TKP ke 4 anak ini adalah anak-anak dari sauadara P dan istrinya saudari D ditemukan berjejer di tempat tidur dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, peristiwa itu terungkap saat Polsek Jagakarsa menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bau yang sangat menyengat dari rumah pria berinisial P. Lantas, polisi mendatangi lokasi dan bertemu dengan para saksi, yaitu ketua RT, kakak P, dan keluarga D.

"Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran Reskrim Polsek ditemukan seorang laki-laki, P pemilik rumah dalam keadaan terlentang," tuturnya.

Dia menerangkan, dari tubuh P, ditemukan pisau dan luka di bagian tangannya. Lantas, saat dicek di sebuah kamar, ditemukan 4 anak dalam kondisi meninggal di atas kasur bersama ibunya yakni D.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
