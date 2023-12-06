Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Kedaung Sawangan Depok Meluap, Jalan Kebanjiran Setinggi 20 Cm

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:55 WIB
Kali Kedaung Sawangan Depok Meluap, Jalan Kebanjiran Setinggi 20 Cm
Banjir imbas Kali Kedaung meluap di Sawangan, Depok. (Ist)
A
A
A

DEPOK - Kali Kedaung, Sawangan, Kota Depok, meluap imbas hujan deras melanda pada Rabu (6/12/2023) sore. Hal itu membuat Jalan Romlih RT 6 RW 8 terendam banjir setinggi 20 centimeter.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima MNC Portal Indonesia, genangan banjir sudah mulai surut dan dapat dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki.

"Melaksanakan cek tempat kejadian banjir luapan Kali Kedaung di RW 8, Jalan Haji Romlih yang menyebabkan genangan air setinggi kurang lebih 20 cm," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi.

"Untuk sementara saat ini kendaraan sudah bisa melintas di jalan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, laman Instagram @sawanga_info terlihat mengunggah video banjir di Gang Nangka, Kedaung, Sawangan. Terlihat sekelompok bocah sedang bermain di lokasi banjir cukup tinggi tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Banjir di Depok Banjir
