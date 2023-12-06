4 Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Lakukan Olah TKP hingga Evakuasi Korban

JAKARTA - Anggota polisi dari Polsek Jagakarsa dan Polres Metro Jakarta Selatan telah berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP. Polisi juga masih melakukan evakuasi pada 4 jenazah anak yang tewas di dalam satu kamar tersebut.

Berdasarkan pantauan, sejumlah anggota polisi, baik polisi berseragam lengkap, dokpol, hingga inafis masih berada di lokasi kejadian pada Rabu (6/12/2023) malam sekira pukul 20.30 WIB. Mereka melakukan olah TKP hingga proses evakuasi terhadap empat jasad anak.

Garis polisi juga sudah terpasang di rumah yang menjadi TKP penemuan jasad, yakni di kawasan Jalan Kebagusan, Gang Langgar II, RT 11/03, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bau pun menyengat masih begitu terasa di sekitar lokasi kejadian.