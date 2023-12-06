Ganjar-Mahfud Siap Lahir Batin Debat Tema Hukum, HAM, dan Pemerintahan

JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku siap lahir batin untuk menghadapi debat kandidat Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU RI dengan tema apapun, tak terkecuali soal hukum, HAM, dan pemerintahan.

“Jadi memang kalau kita bicara tema pertama terkait dgn hukum, HAM dan pemerintahan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud khususnya Pak Ganjar ini sudah sangat siap,” kata Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi di Media Center TPN Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Aris menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud adalah pasangan komplit dengan pengalaman dan gagasan untuk Indonesia lebih baik.

“Keduanya ini kombinasi yang sangat pas terkait dengan hukum dan HAM,” imbuhnya menegaskan.

Aris menambahkan, dalam debat capres-cawapres nanti, Ganjar-Mahfud tak memiliki persiapan khusus untuk menghadapinya. Termasuk format debat yang telah ditentukan KPU RI kedua siap menghadapi.

“Pak Mahfud sama sekali tidak ada masalah terkait debat. Dia mengikuti mekanisme yang ada yang sudah ditentukan oleh KPU tentu saja berdasarkan UU. Sementara Pak Ganjar menyampaikan bahwa Insya Allah tidak ada persiapan khusus untuk debat pertama karena temanya sudah siap lahir batin,” demikian Aris.

Sebelumnya, model debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024, tidak jadi berpasangan. Karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan berlangsung tunggal.