INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPN Ganjar - Mahfud Usulkan Kampus Jadi Tempat Debat Paslon, Mahasiswa Dapat Interaktif

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:40 WIB
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan dari lima sesi debat capres dan cawapres di Pilpres 2024 harus dilakukan dengan format town hall dan ada yang dilakukan di kampus.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi mengatakan, pihaknya mengusulkan menggunakan format town hall. Format tersebut dilakukan dengan audiens berada di sekeliling calon agar terjadi interaksi aktif.

"Selain format town hall, format town hall itu ingin dilaksanakan di kampus. Ini agar ada partisipasi aktif mahasiswa," kata Aris dalam konfrensi pers di Media Center TPN, Jalan Cemar, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2023).

Dia menilai debat dikampus dengan audiens mahasiswa perlu dilakukan karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang kritis dan menjadi garda paling depan mengawal Indonesia. Mahasiswa merupakan pengawal perubahan-perubahan besar dalam sejarah Republik Indonesia.

"Sejarah-sejarah republik ini mulai dari tahun 98 sampai hari ini kan mahasiswa yang pegang. Bahkan di negara Amerika Serikat sendiri negara demokrasi misalnya itu puluhan tahun debat dilaksanakan di kampus," jelasnya.

Dia menilai selama ini, kampus telah menjadi penghasil gagasan besar untuk kemajuan Indonesia. Namun, debat di kampus sampai saat ini belum pernah dilakukan dan saat ini diusulkan untuk melakukan perubahan format debat.

"Kita sebenarnya dorong itu agar masyarakat semakin tercedaskan, semakin tercerahkan begitu dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh capres cawapres ini," pungkasnya.

