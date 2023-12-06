Kronologi Penemuan Jasad 4 Anak di Jagakarsa

JAKARTA - Salah seorang warga, Irwan, menceritakan saat 4 bocah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kamar rumah milik P, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12/2023). Tiga hari sebelumnya, sejatinya P sempat menggendong salah seorang anaknya itu.

"Masih sempat gendong salah satu anaknya di hari Minggu, 6 Desember 2023 sore kemarin sebenarnya," ujar Irwan di lokasi, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, di hari yang sama, ayah korban yang diduga sebagai pelaku terlibat pertengkaran dengan istrinya hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dia tidak mengetahui persoalan antara pelaku dan istrinya hingga terjadi KDRT.

"KDRT awalnya, hari Minggu kemarin KDRT," tuturnya.

Dia menerangkan, penemuan jasad empat anak itu terbongkar pasca warga mencium bau tidak sedap dari dalam rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan korban sejak Selasa, 5 Desember 2024 kemarin.

Warga pun mengira jika bau tak sedap itu berasal dari bangkai, tapi tak tahu jika itu berasal dari jasad manusia.