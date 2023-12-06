Pesan Berdarah di TKP 4 Anak Tewas dalam Kamar: Puas Bunda, Tx for All

JAKARTA - Polisi menyebutkan, menemukan sebuah pesan yang tertulis di lantai rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad empat anak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari foto yang diterima, pesan yang terdapat di lantai rumah itu diduga ditulis menggunakan darah.

"Betul, kami temukan ada tulisan berwarna merah di lantai, 'Puas Bunda, Tx For ALL'," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam Indradi pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, polisi bakal mencari tahu tulisan 'Puas Bunda, Tx For All' itu ditulis oleh siapa, apakah ayah 4 anak tersebut ataukah bukan. Polisi bakal melakukan pencocokan dahulu guna memastikan penulis pesan di lantai sekotar lokasi kejadian itu.