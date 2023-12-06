Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPN: Ganjar-Mahfud Kuat dalam Isu Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |23:39 WIB
TPN Ganjar-Mahfud
A
A
A

 

JAKARTA- Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo -Mahfud MD, Aris Setiawan Yodi menegaskan bahwa pasangan Ganjar – Mahfud memiliki kecocokan dan saling melengkapi dalam isu hukum dan pemberantasan korupsi.

Menilik rekam jejaknya, Ganjar lekat dengan berbagai upaya penanganan korupsi. Hal tersebut sudah dibuktikannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Modal ini diyakini menjadi kekuatan penting Ganjar – Mahfud pada rangkaian debat capres-cawapres jelang Pemilihan Presiden 2024.

 BACA JUGA:

“Sebagai gubernur dua periode, Ganjar menggaungkan slogan ‘Ora Ngapusi, Ora Korupsi’ (tidak menipu, tidak korupsi),” kata Aris di Media Center TPN, Rabu (6/12/2023).

Aris menekankan, slogan ‘Ora Ngapusi, Ora Korupsi’ mampu melahirkan budaya antikorupsi dan membawa perubahan pada perilaku jujur serta disiplin pejabat serta aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah. Slogan itu benar-benar Ganjar wujudkan sampai akhir masa jabatan. Bahkan mobil dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipasangi stiker bertuliskan

 BACA JUGA:

“Nek Aku Korupsi Ora Slamet (Kalau Aku Korupsi, Tidak Akan Selamat)”.

Sementara itu, Mahfud identik dengan pemahaman dan ketegasannya dalam hal penegakan hukum. Pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), serta Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013), serta Menko Polhukam saat ini membuktikan kapasitasnya tidak perlu diragukan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif, Direktorat Komunikasi Informasi dan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Y. Tomi Aryanto, menambahkan, kalau bicara soal visi-misi, tentu saja semua kandidat capres-cawapres pasti bagus-bagus, karena visi-misi itu disusun oleh tim yang bekerja dengan masing-masing pasangan calon. Tetapi, ia menuturkan, jangan-jangan ada calon yang tidak mengerti visi misinya sendiri, karena itu diharapkan semua bisa ditampilkan secara menyeluruh dalam debat.

