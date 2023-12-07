Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PPI Dunia Sukses Galang Dana untuk Palestina, Kumpulkan Rp218 Juta

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |01:03 WIB
PPI Dunia Sukses Galang Dana untuk Palestina, Kumpulkan Rp218 Juta
PPI Dunia galang donasi untuk Palestina/Foto: Istimewa
JAKARTA - Sabtu, 7 Oktober 2023, Kelompok Militan Hamas melancarkan serangan mendadak pukul 08.57 waktu setempat, mengguncang pertahanan Israel. Serangan melibatkan gempuran masif melalui jalur udara dan darat, yang menghancurkan tembok pembatas pemisah antara Israel dan Palestina dalam sekejap.

Ini menjadi penyerangan Palestina terbesar dalam satu dekade dan berhasil menduduki wilayah militer Israel beserta persenjataannya.

Konflik bertahun-tahun ini telah menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Hingga Kamis, 12 Oktober 2023, catatan mencatat 1.417 jiwa tewas dan 6.268 jiwa luka-luka. Lebih dari 180.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal, sementara 22.600 rumah dan 10 fasilitas sekolah hancur akibat serangan Israel.

Pada saat perbedaan pandangan muncul di kalangan masyarakat Indonesia mengenai konflik Palestina-Israel, PPI Dunia sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia di 65 negara menyuarakan dukungan terhadap upaya mengakhiri segala bentuk kekerasan antara Israel dan Palestina.

Dalam rapat koordinasi pada 13 Oktober 2023, PPI Dunia, dipandu oleh Komisi Timur Tengah, Direktorat Penelitian dan Kajian, mengutuk tindakan militer Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun ini, sebagai respons terhadap eskalasi konflik antara Palestina dan Israel.

PPI Dunia Bersama 65 PPI Negara merilis surat pernyataan sikap pada 14 Oktober lalu. Surat ini berisikan pernyataan tegas PPI Dunia yang menolak keras segala bentuk penjajahan dan kekerasan. Berkomitmen untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, PPI Dunia memanggil untuk upaya bersama menuju jalan damai yang berkelanjutan.

PPI Dunia mengembangkan komitmen melakukan kolaborasi dengan International Networking for Humanitarian (INH) untuk membuka donasi bantuan bagi rakyat Palestina. INH merupakan lembaga kemanusiaan yang berfokus pada penyaluran bantuan masyarakat dan penjaringan potensi kemanusiaaan melalui berbagai program

Penggalangan dana sendiri merupakan bentuk program kerja PPID Sigapuli yang berada dalam naungan Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat bidang Pensos Masif. Kolaborasi PPID - INH ini menunjukkan komitmen keduanya dalam mendukung kemanusiaan dan membantu mereka yang membutuhkan.

Donasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan (22 Oktober - 22 November 2023) dan dana yang telah terkumpul berjumlah Rp218.468.930.

