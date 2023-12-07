Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Usul Debat Capres-Cawapres Terapkan Format Townhall, Apa Itu?

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:47 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Usul Debat Capres-Cawapres Terapkan Format Townhall, Apa Itu?
TPN Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud melakukan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas soal debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres). Hasilnya, TPN mengusulkan kepada KPU agar rangkaian debat tersebut menerapkan format townhall.

Direktur Eksekutif, Direktorat Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Tomi Aryanto mengatakan dalam format tersebut pembicara berdiri di panggung dengan dikelilingi hadirin. kata dia, format ini membuat suasana debat lebih cair.

 BACA JUGA:

“Mengapa kami mengusulkan format town hall yang memberikan audiens kesempatan untuk berinteraksi? Supaya apa yang menjadi buah pikiran calon-calon ini juga diuji di tempat," ujarnya dalam jumpa pers, Rabu, (6/12/2023).

"Jadi ini bukan soal hanya menyampaikan visi misi seperti membaca, tetapi secara spontan akan terlihat mana yang betul-betul menguasai visi misi mereka atau hanya sekedar dibuatkan,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Pihak KPU RI pun menerima usulan tersebut. Namun, masih akan mempertimbangkan pengunaannya.

Tomi menyatakan menghormati setiap keputusan yang diambil. Ia berharap format debat nanti benar-benar mampu menunjukkan kualitas dan kompetensi para calon dalam menyikapi setiap persoalan. Sehingga akan menolong masyarakat untuk menentukan pilihannya kelak saat Pilpres 14 Februari 2024.

Wakil Direktur Direktorat Saksi dan Pengamanan Hasil Pemilu TPN Ganjar-Mahfud, Candra Irawan mengatakan bahwa diskusi berjalan lancar meski sempat terjadi sedikit perdebatan. Namun pada akhirnya, semua sepakat format debat dikembalikan pada Pasal 27 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemiligan Umum dan pasal 50 PKPU No. 15 tahun 2023.

Dengan demikian debat dipastikan akan dilakukan sebanyak lima kali. Debat pertama dan kelima akan dihadiri pasangan capres dan cawapres. Kemudian debat kedua dan keempat hanya akan dihadiri oleh cawapres. Sedangkan debat ketiga hanya akan dihadiri oleh capres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement