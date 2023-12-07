Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Punya Slogan Ora Ngapusi, Ora Korupsi, TPN: Diwujudkan Sampai Akhir Jabatan

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |03:16 WIB
Ganjar Punya Slogan <i>Ora Ngapusi, Ora Korupsi</i>, TPN: Diwujudkan Sampai Akhir Jabatan
Ganjar Pranowo/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aris Setiawan Yodi mengaku percaya diri dengan debat Capres Cawapres yang bertemakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Tema tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, (12/12/2023).

Menurutnya, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD memiliki kesamaan dan saling melengkapi di tema tersebut.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa Ganjar memiliki rekam jejak cemerlang dalam penanganan korupsi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebagai gubernur dua periode, Ganjar menggaungkan slogan ‘Ora Ngapusi, Ora Korupsi’ (tidak menipu, tidak korupsi),” kata Aris saat jumpa pers di Media Center TPN Ganjar - Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (6/12/2023).

 BACA JUGA:

Aris menekankan, slogan ‘Ora Ngapusi, Ora Korupsi’ mampu melahirkan budaya antikorupsi dan membawa perubahan pada perilaku jujur serta disiplin pejabat serta aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.

"Slogan itu benar-benar Ganjar wujudkan sampai akhir masa jabatan. Bahkan mobil dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipasangi stiker bertuliskan 'Nek Aku Korupsi Ora Slamet (Kalau Aku Korupsi, Tidak Akan Selamat)'," jelasnya.

Semetara, Mahfud identik dengan pemahaman dan ketegasannya dalam hal penegakan hukum. Mahfud berpengalaman sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), serta Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013), serta Menko Polhukam.

Halaman:
1 2
      
