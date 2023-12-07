Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua PBNU Menangi Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Maluku

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:40 WIB
Ketua PBNU Menangi Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Maluku
A
A
A

JAKARTA - Salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin mendapat suara terbanyak dalam pemilihan penjabat Gubernur Maluku. Menurut Rahawarin, dalam pemilihan yang berlangsung dua putaran itu, dirinya meraup 21 suara.

“Karena saya menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU, saya melaporkan hasil itu kepada Gus Yahya (Ketua Umum PBNU). Gus Yahya merespons positif,” kata Rektor IAIN Ambon ini di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

DPRD Maluku telah menetapkan tiga nama untuk calon penjabat Gubernur Maluku. Ketiganya adalah Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin (Rektor IAIN Ambon yang juga Ketua PBNU), Mayjen TNI Dominggus Pakel (Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSNN), dan Djufri Rahman (staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Menpan RB). Ketiga nama ini telah dikirimkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Ketiga nama itu merupakan calon yang mendapat tiga suara terbanyak. Dalam pemungutan suara yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinisi Maluku Benhur G. Watubun, Rabu (29/11/2023), ada lima calon yang ikut berlaga.

Kelima calon Prof MJ. Saptenno (Rektor Universitas Patimura), Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin (Rektor IAIN Ambon yang juga Ketua PBNU), Mayjen TNI Dominggus Pakel (Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi BSNN), Olivia Latuconsina (Wakil Ketua Komnas HAM Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan), dan Djufri Rahman (staf ahli Menpan RB).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PJ Gubernur Maluku PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190333//pbnu-gZWu_large.jpg
Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190318//pbnu-JXMI_large.jpg
Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190266//pbnu-QD0c_large.jpg
PBNU Bentuk Satgas Khusus Bencana Sumatera, Gus Yahya: Bangun Solidaritas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189859//pbnu-mDJ9_large.jpg
PWNU Lampung Sebut Posisi Rais Aam Jadi Otoritas Tertinggi NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189720//pbnu-2cfK_large.jpg
PBNU Tunjuk Mantan Mendikbud M Nuh Jadi Katib Aam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement