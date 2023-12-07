Ketua PBNU Menangi Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Maluku

JAKARTA - Salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin mendapat suara terbanyak dalam pemilihan penjabat Gubernur Maluku. Menurut Rahawarin, dalam pemilihan yang berlangsung dua putaran itu, dirinya meraup 21 suara.

“Karena saya menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU, saya melaporkan hasil itu kepada Gus Yahya (Ketua Umum PBNU). Gus Yahya merespons positif,” kata Rektor IAIN Ambon ini di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

DPRD Maluku telah menetapkan tiga nama untuk calon penjabat Gubernur Maluku. Ketiganya adalah Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin (Rektor IAIN Ambon yang juga Ketua PBNU), Mayjen TNI Dominggus Pakel (Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSNN), dan Djufri Rahman (staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Menpan RB). Ketiga nama ini telah dikirimkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Ketiga nama itu merupakan calon yang mendapat tiga suara terbanyak. Dalam pemungutan suara yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinisi Maluku Benhur G. Watubun, Rabu (29/11/2023), ada lima calon yang ikut berlaga.

Kelima calon Prof MJ. Saptenno (Rektor Universitas Patimura), Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin (Rektor IAIN Ambon yang juga Ketua PBNU), Mayjen TNI Dominggus Pakel (Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi BSNN), Olivia Latuconsina (Wakil Ketua Komnas HAM Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan), dan Djufri Rahman (staf ahli Menpan RB).