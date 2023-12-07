Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Pangeran Diponegoro Putuskan Keluar dari Keraton Yogyakarta

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:42 WIB
Alasan Pangeran Diponegoro Putuskan Keluar dari Keraton Yogyakarta
Ilustrasi kesaksian Pangeran Diponegoro (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Alasan Pangeran Diponegoro putuskan keluar dari Keraton Yogyakarta. Sebab masih banyak publik yang belum mengetahui ilmu pengetahuan sejarah yang kuat mengenai sosok pahlawan Pangeran Diponegoro ini.

Hanya saja pangeran Diponegoro dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok pahlawan nasional. Beliau disanjung karena pernah memimpin perang Diponegoro dalam mengusir penjajah Belanda ditanah Jawa pada era tahun 1825-1830. Sayangnya dia pun memilih keluar dari Keraton.

Lantas apa alasan Pangeran Diponegoro putuskan keluar dari keraton Yogyakarta? Konon pernah bermusuhan dengan sang adik Sultan Hamengku Buwono IV, yang memerintah di Keraton Yogyakarta. Konon permusuhan ini karena kian dekatnya pihak keraton dengan Nahuys Van Burgst.

Apalagi setelah sebelumnya sempat timbul pemberontakan dari beberapa kerabat keraton, salah satunya yang dilakukan oleh Pangeran Diposono. Pemberontakan ini sendiri akhirnya gagal karena ketiadaan dukungan dari pejabat-pejabat pribumi dan kegagalan strategi.

Halaman:
1 2
      
