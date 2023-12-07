Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pedagang Pasar Samarinda Titip Pesen Ini Jika Ganjar jadi Presiden

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |08:55 WIB
Pedagang Pasar Samarinda Titip Pesen Ini Jika Ganjar jadi Presiden
A
A
A

SAMARINDA - Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali mengecek harga bahan pangan di Pasar Segiri, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023). Ini merupakan pasar ketiga yang disambangi oleh Ganjar selama masa berkampanye di Kalimantan Timur.

Selama blusukan, Ganjar mengecek harga kebutuhan pangan seperti, cabai, sayur-sayuran hingga beras. Ganjar kemudian berdialog dengan seorang pedagang cabai yang ada di Pasar Segiri.

Seorang pedagang bernama Sulastri mengatakan kepada Ganjar bahwa saat ini harga cabai hingga tomat masih tinggi. Untuk harga cabai, kata Sulastri, masih 100.000 per kilogaramnya.

“Cabainya sudah turun belum harganya? Harganya masih tinggi?,” tanya Ganjar kepada Sulastri.

“Cabai Rp 100.000,” jawab Sulastri.

Karena itulah, saat bertemu dengan Capres berambut putih ini, Sulastri pun berharap bisa memberikan solusi agar ke depannya harga kebutuhan pangan bisa stabil khususnya di wilayah Samarinda.

“Semoga harga bahan pokok bisa turun dan stabil,” harap Sulastri.

Mendapat keluhan tersebut, Ganjar mengakui bilamana selama berkeliling pasar yang ada di Kalimantan Timur keluhannya sama yakni harga pangan.

Dari tiga pasar yang dikunjungi Ganjar yaitu Pasar Baru Balikpapan, Pasar Loa Kulu Kutai Kartanegara dan Pasar Segiri Samarinda, harga yang masih tinggi, kata Ganjar, adalah cabai.

“Satu kalo kita melihat cabai masih menjadi catatan dan harganya masih tinggi. Kalo kita melihat yang ada di Samarinda ternyata cabai ada didistribusiin di tempat lain dan harganya masih tinggi,” ujar Ganjar.

Saat berkunjung ke Pasar Segiri Samarinda, dia juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait harga pupuk yang masih mahal. Menurutnya, hal ini tentunya sangat meresahian mereka apalagi yang sehari-hari bercocok tanam.

