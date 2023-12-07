Ganjar: Apakah IKN Lanjut atau Tidak? Jelas Lanjut!

SAMARINDA - Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dikatakan Ganjar saat bersilahturahmi kebangsaan dengan tokoh agama di Aula Katedral Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023)

“Apakah IKN lanjut tidak? Jelas lanjut. Karena sudah ada Undang-Undang. Siapapun pemimpin yang dilantik itu disumpah bunyi satu, akan melaksanakan undang-undang (UU). Nah, IKN itu sudah ada undang-undangnya, maka harus dilanjutkan,” ungkap Ganjar.

Pernyataan Ganjar merespons pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda Romo Welibrodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata.

Romo Welibrodus juga meminta kepada Ganjar bilamana diamanatkan menjadi Presiden untuk dapat membangun infrastruktur penunjang di daerah sekitar.

Dikatakan Ganjar, pembangunan proyek IKN itu sejatinya akan memakan waktu panjang dan harus berposes. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya pembangunan di daerah penunjang.