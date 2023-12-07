Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Serli Pendaki Cantik Duta Genre Tanah Datar yang Meninggal di Tugu Abel Tasman Puncak Marapi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |09:34 WIB
Sosok Serli Pendaki Cantik Duta Genre Tanah Datar yang Meninggal di Tugu Abel Tasman Puncak Marapi
Sosok Serli Pendaki Marapi yang Meninggal/ist
JAKARTA - Jenazah almarhumah Yasirli Amri alias Serli, korban erupsi Gunung Marapi telah dimakamkan di Kenagarian Tigo Koto Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Serli merupakan anak kedua dari dua orang bersaudara. Korban sendiri merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Padang (PNP) tingkat akhir dan akan diwisuda dalam waktu dekat.

Serli dikenal sosok anak yang berprestasi, dibuktikan dia pernah menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 lalu.

Korban juga aktif diberbagai organisasi baik di kampus tempat korban menimba ilmu maupun organisasi kepemudaan di kampung halamannya.

Korban diketahui melakukan pendakian ke Gunung Marapi bersama teman-temannya satu kampus dari Politeknik Negeri Padang (PNP) pada hari Jumat sebelum terjadinya erupsi dan berencana akan kembali turun pada Minggu malamnya.

Namun belum sempat turun, pada Minggu sore sekitar pukul 14.55 WIB Gunung Marapi mengalami erupsi mengakibatkan beberapa orang pendaki termasuk Serli menjadi korban kedahsyatan letusan erupsi gunung tersebut.

Pendaki cantik itu ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat Tugu Abel Tasman di puncak Gunung Marapi pada Selasa, 5 Desember 2023 pukul 17.00 WIB. Saat itu Tim SAR gabungan sedang melakukan evakuasi di titik lokasi Tugu Abel Tasman.

Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Dandim 0307 Tanah Datar Letkol. CZI. Sutrisno mengujungi rumah duka almarhumah Serli di Jorong Turawan, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan.

Saat berada di rumah duka dini hari tadi, Bupati Eka Putra kepada pihak keluarga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Serli untuk selama-lamanya.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Tanah Datar turut berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian Serli menghadap yang maha kuasa. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik disisiNya, Aamin,” ujar Eka Putra.

