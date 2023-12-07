Gempa M5,0 Guncang Labuha Maluku Utara, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Labuha, Maluku Utara, Kamis 7 Desember 2023, pukul 09.09 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 92 km barat daya Labuha Maluku Utara pada koordinat 1.15 Lintang Selatan – 126.83 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.0, 07-Des-23 09:09:22 WIB, Lok:1.15 LS,126.83 BT (92 km BaratDaya LABUHA-MALUT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Khafid Mardiyansyah)