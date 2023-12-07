Periksa Dua Orang Dekat Wamenkumham, Ini yang Dicecar KPK

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang dekat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi pada Selasa (5/12/2023).

Sebagai informasi, keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengamini ada banyak materi yang didalami lewat keduanya terkait perkara yang ada.

“Tentu mengonfirmasi banyak hal terkait pasal-pasal yang kami terapkan dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasi, tentu seputar itu,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ali menjelaskan bahwa pihaknya telah memenuhi sejumlah permulaan alat bukti. Akan tetapi, pihaknya masih perlu untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang diterapkan.

“Sehingga perlu juga dilakukan sebagai syarat-syarat dalam sebuah berkas perkara kan ada pemeriksaan tersangka,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ali menuturkan jika para tersangka membantah ataupun tidak menjawab pertanyaan dari penyidik, hal itu merupakan hak nya.

“Tapi yang pasti bahwa ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka basisnya adalah kecukupan alat bukti yang sudah dimiliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.