Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Dua Orang Dekat Wamenkumham, Ini yang Dicecar KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:12 WIB
Periksa Dua Orang Dekat Wamenkumham, Ini yang Dicecar KPK
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang dekat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi pada Selasa (5/12/2023).

Sebagai informasi, keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengamini ada banyak materi yang didalami lewat keduanya terkait perkara yang ada.

“Tentu mengonfirmasi banyak hal terkait pasal-pasal yang kami terapkan dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasi, tentu seputar itu,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ali menjelaskan bahwa pihaknya telah memenuhi sejumlah permulaan alat bukti. Akan tetapi, pihaknya masih perlu untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang diterapkan.

“Sehingga perlu juga dilakukan sebagai syarat-syarat dalam sebuah berkas perkara kan ada pemeriksaan tersangka,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ali menuturkan jika para tersangka membantah ataupun tidak menjawab pertanyaan dari penyidik, hal itu merupakan hak nya.

“Tapi yang pasti bahwa ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka basisnya adalah kecukupan alat bukti yang sudah dimiliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement