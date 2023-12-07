Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Gulirkan Program untuk Guru Ngaji, Partai Perindo: Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:16 WIB
Ganjar-Mahfud Gulirkan Program untuk Guru Ngaji, Partai Perindo: Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik
Ketua Bidang Keagamaan DPP Perindo, Abdul Khalid (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengapresiasi program peningkatan kesejahteraan bagi para guru ngaji, guru agama di pondok pesantren dan pengelola masjid yang digagas oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, program tersebut sangat layak diberikan lantaran para guru ngaji serta pengelola masjid banyak berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di bidang keagamaan.

"Kontribusi para guru tersebut dalam mendidik dan mengembangkan literasi keagamaan di tengah masyarakat Indonesia sangatlah besar dan berperan dalam menjaga moral dan akhlak bangsa," kata Abdul kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Abdul mengungkapkan, Ganjar-Mahfud diharapkan dapat mengembangkan program tersebut untuk meningkatkan harkat dan derajat para guru ngaji dan pengelola masjid tersebut. Mereka, lanjutnya, juga harus diberikan sertifikasi dan gaji yang layak tiap bulannya.

Halaman:
1 2
      
