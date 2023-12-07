Kisah Tragis Abel Tasman, Namanya Terukir di Puncak Merpati Gunung Marapi Tempat Jasad Serli Ditemukan

JAKARTA – Erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Minggu (3/12) mengakibatkan 23 pendaki meninggal dunia. Seluruh korban berhasil diidentifikasi. Operasi pencarian korban erupsi Marapi akan ditutup karena semua pendaki telah ditemukan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Agam Ichwan Pratama Danda mengatakan pendaki terakhir dalam keadaan meninggal dan telah teridentifikasi terakhir ditemukan pada Rabu, (6/12).

"Semua korban sudah ditemukan, terakhir satu orang meninggal dunia. Dengan begitu untuk pencarian dan pertolongan yang dikomandoi rekan Basarnas, sesuai hasil rapat evaluasi tadi dan sudah ditemukan, operasi SAR kita tutup," ujar Ichwan, Kamis, (7/12/2023).

Salah satu korban Yasirli Amri alias Serli, ditemukan di Tugu Abel Tasman, puncak Merpati Gunung Marapi di atas ketinggian 2.891 mdpl.

Korban merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Padang (PNP) tingkat akhir dan akan diwisuda dalam waktu dekat.

Serli dikenal sosok anak yang berprestasi, dibuktikan dia pernah menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 lalu.

Dilansir beragam sumber, Kamis (7/12/2023) Tugu Abel Tasman merupakan sebuah tugu di puncak Merpati Gunung Marapi untuk mengenang seorang pendaki asal Padang bernama Abel Tasman yang tewas akibat erupsi pada Minggu, 5 Juli 1992. Puluhan pendaki membangun tugu Abel Tasman pada 5 Juli 1994 untuk mengenang namanya.

Bagi para pendaki Gunung Marapi, tugu Abel Tasman menjadi tempat favorit untuk swafoto setelah sampai ke puncak gunung tersebut.Tugu itu juga merupakan penanda jalur naik dan turun menuju puncak Merpati.