Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Komitmen Amankan Nataru, Kapolri : Harus Kita Beri Pelayanan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:06 WIB
Polri Komitmen Amankan Nataru, Kapolri : Harus Kita Beri Pelayanan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberikan pengamanan terbaik saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terhadap seluruh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolri saat kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan. Dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan akhir tahun. Dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan," kata Sigit.

Sigit menegaskan, personel kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang merayakan Natal maupun tahun baru.

"Harus kita berikan pelayanan. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Pengamanan dan pelayanan yang optimal, kata Sigit, harus dilakukan lantaran, pada momen Nataru tahun ini, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah arus mudik maupun balik akan mengalami peningkatan.

Sehingga, pengamanan dan pelayanan terbaik harus dilaksanakan secara optimal, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan perasaan aman, nyaman dan damai.

"Dan tentunya seluruh stakeholder yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru," ucap Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement