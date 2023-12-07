Polri Komitmen Amankan Nataru, Kapolri : Harus Kita Beri Pelayanan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberikan pengamanan terbaik saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terhadap seluruh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolri saat kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan. Dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan akhir tahun. Dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan," kata Sigit.

Sigit menegaskan, personel kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang merayakan Natal maupun tahun baru.

"Harus kita berikan pelayanan. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Pengamanan dan pelayanan yang optimal, kata Sigit, harus dilakukan lantaran, pada momen Nataru tahun ini, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah arus mudik maupun balik akan mengalami peningkatan.

Sehingga, pengamanan dan pelayanan terbaik harus dilaksanakan secara optimal, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan perasaan aman, nyaman dan damai.

"Dan tentunya seluruh stakeholder yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru," ucap Sigit.