IKN Kota Masa Depan, Ganjar: Kemajuan Peradaban Sekaligus Mimpi Anak Bangsa

PENAJAM PASER - Calon presiden (Capres) nomor urut tiga, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai, Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kota masa depan yang didesain secara modern untuk sebuah mimpi besar.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat berkunjung dan melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

"Ini juga untuk kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa. Jadi, saya ke sini untuk menunjukkan komitmen itu," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah dirancang sejak era Presiden Soekarno.

Menurutnya, RUU Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN), sehingga wajib dilanjutkan.

"Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ganjar mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara yang berada di Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bangunan itu diperuntukkan sebagai destinasi edukasi mengenai konsep perkembangan IKN.