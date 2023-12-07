Pelemahan KPK hingga MK Dinilai Berdampak pada Kemunduran Demokrasi

JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan genap 10 tahun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sejumlah kritik pun bermunculan di era kepemimpinan Jokowi periode kedua.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh novelis kenamaan Indonesia, Okky Madasari dalam diskusi bertajuk "Kemunduran Demokrasi: Nepotisme Dinasti Politik dan Pelangganlran HAM Berat Tanpa Pengadilan," di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Okky menjabarkan, praktik Orba itu telah terlihat saat ini seperti, pelemahan terhadap institusi yang lahir pasca reformasi, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi.

"Misalnya KPK yang dilemahkan, KPK yang UU-nya direvisi, KPK yang kemudian baru-bari ini ada kesaksian dari mantan Ketua KPK bajwa fia sudah pernah diintervensi. Jadi pelemahan KPK itu adalah bukti nyata kemunduran demokrasi di era Jokowi," tutur Okky.

"Lalu kita melihat yang paling anyar, bagaimana MK sebuah lembaga yang memang merupakan anak kandung reformasi bisa dipermainkan sedemikian rupa, bisa mengabaikan prinsip bahwa seharusmya tidak boleh ada konflik kepentingan," tambahnya.

Menurutnya, jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tak boleh memiliki hubungan persaudaraan dengan lembaga eksekutif, apalagi Presiden. Dalam kasus saat ini, Anwar Usman yang pernah menjabat Ketua MK merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi.

"Dari situ saja sudah jelas bahwa MK yang kita harapkan bisa menjadi pengawal konstitusi kita itu sudah menjadi sedimikian lemah dan tak berdaya dikepemimpinan Pak Jokowi ini," tutur Okky.