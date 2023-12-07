Sejarah dan Asal Usul Tomang: Dari Tempat Jin Buang Anak sampai Jadi Pusat Perekonomian

JAKARTA - Setiap daerah memiliki sejarah dan asal usul tersendiri, tak terkecuali Tomang, sebuah wilayah yang terkenal sebagai salah satu pusat perekonomian dan persimpangan jalan raya yang ramai.

Terletak di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Tomang tak hanya identik sebagai kehidupan urban yang sibuk, melainkan juga menyimpan narasi panjang akan latar belakang dan asal muasal yang menarik.

Mulai dari kawasan rawa-rawa hingga menjadi sebuah gudang logistik, Tomang menjadi saksi bisu perkembangan dinamis kehidupan metropolitan Jakarta, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam artikel ini, Anda akan menjelajah sejarah dan asal usul Tomang yang membentuk identitas wilayah ini.

Sejarah Asal Muasal Tomang

Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, nama Tomang berasal dari kepercayaan mereka akan keberadaan sosok Jin Tomang. Hal tersebut karena pada masa lampau, wilayah tersebut merupakan lahan rawa tidak berpenghuni, sehingga mereka menganggap wilayah itu sebagai tempat jin buang anak atau entitas gaib.

Istilah tempat jin buang anak digunakan masyarakat Betawi untuk menunjuk tempat-tempat di Jakarta yang masih sepi.

Namun, berdasarkan sejarah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Tomang memiliki arti dapur yang menjadi kawasan tempat beroperasinya gudang logistik Hindia Belanda sekaligus digunakan sebagai dapur umum.

Dahulu, dapur umum tersebut digunakan sebagai tempat untuk menyediakan makanan bagi para tentara kolonial yang bertugas di wilayah Batavia (Jakarta), terutama di sekitar asrama di Petojo. Kini, jejak bekas gudang logistik tersebut sudah tidak ada karena Tomang telah dipenuhi berbagai gedung perkantoran.