INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Daerah Duri Kosambi Jakbar yang Jarang Diketahui

Clarissa Andarini , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:31 WIB
Sejarah dan Asal Usul Daerah Duri Kosambi Jakbar yang Jarang Diketahui
Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat (Foto: Ist)
JAKARTA - Kelurahan Duri Kosambi merupakan salah satu dari enam bagian kelurahan lain yang terletak di Kecamatan Cengkareng, tepatnya di Jakarta Barat. Kelurahan ini merupakan salah kelurahan yang cukup ramai dan padat penduduk.

Setidaknya menurut data sensus pada tahun 2016, kelurahan ini dihuni 86.358 penduduk yang terdiri dari 24.236 kepala keluarga.

Kelurahan Duri Kosambi sendiri tidak termasuk ke dalam jajaran wilayah elite yang dibangun di DKI Jakarta. Namun, kelurahan ini terletak di tengah-tengah dan memiliki akses yang strategis ke Bandara Soekarno-Hatta.

Mungkin masih banyak masyarakat sekitar yang bertanya-tanya, bagaimana asal usul dan sejarah dari daerah Duri Kosambi?

Dikutip dari buku “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe” yang ditulis oleh Zaenuddin HM. Menyebutkan bahwa asal usul daerah tersebut dinamakan Duri Kosambi, karena terdapat sebuah perkebunan kosambi atau kesambi yang banyak ditanam dan dirawat oleh masyarakat sekitar.

Pohon kesambi merupakan jenis pohon buah yang buahnya memiliki kesamaan seperti buah rambutan. Namun, biji buah kesambi dapat dijadikan minyak, yang disebut minyak kusum.

Minyak kusum biasa digunakan untuk perawatan rambut agar terlihat hitam, lebat, dan tumbuh subur. Minyak kusum juga dapat digunakan untuk menggoreng, bahkan dijadikan bahan bakar untuk lampu.

Karena banyaknya tanaman kesambi yang tumbuh subur di lahan yang dikenal cukup kering. Menjadikan wilayah ini dinamai sebagai Duri Kosambi.

