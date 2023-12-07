Sandiaga Sebut Ganjar Versi Jokowi 3.0, Perindo: Punya Akar dan Semangat yang Sama

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Aiman Witjaksono menilai Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merepresentasikan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Aiman merespons positif pernyataan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyebut Ganjar sebagai Jokowi versi 3.0.

"Kalau ngefans sama Pak Jokowi, ya pasti milih Ganjar. Kenapa? Karena hanya Mas Ganjar Pranowo yang punya akar, punya semangat, dan punya dasar yang sama dengan Pak Jokowi, plek ketiplek," kata Aiman kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Juru Bicara Ganjar - Mahfud MD ini menambahkan, Ganjar memiliki gaya kepemimpinan yang mirip dengan Jokowi. Ganjar juga pernah menjabat sebagai Gubernur layaknya Presiden Jokowi.

"Saat bicara untuk rakyat, semangatnya juga sama," ujar Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TPN)/ Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno menyebut Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo sebagai Jokowi versi 3.0. Dia mengatakan Ganjar akan melanjutkan program pembangunan dua periode Presiden Joko Widodo yang sudah bagus.

"Jokowi 3.0 ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa pembangunan yang sudah sangat baik ini diapresiasi dan ditingkatkan, dipercepat. Seandainya ada yang harus dikoreksi, sedikit revisi, tapi dengan arah pembangunan Jokowi yang memiliki kesamaan model kepemimpinan dengan Pak Ganjar," tutur Sandiaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 5 Desember 2023.