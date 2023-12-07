Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Sebut Ganjar Versi Jokowi 3.0, Perindo: Punya Akar dan Semangat yang Sama

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:38 WIB
Sandiaga Sebut Ganjar Versi Jokowi 3.0, Perindo: Punya Akar dan Semangat yang Sama
Jubir Partai Perindo Aiman Witjaksono (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Aiman Witjaksono menilai Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merepresentasikan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Aiman merespons positif pernyataan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyebut Ganjar sebagai Jokowi versi 3.0.

"Kalau ngefans sama Pak Jokowi, ya pasti milih Ganjar. Kenapa? Karena hanya Mas Ganjar Pranowo yang punya akar, punya semangat, dan punya dasar yang sama dengan Pak Jokowi, plek ketiplek," kata Aiman kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Juru Bicara Ganjar - Mahfud MD ini menambahkan, Ganjar memiliki gaya kepemimpinan yang mirip dengan Jokowi. Ganjar juga pernah menjabat sebagai Gubernur layaknya Presiden Jokowi.

"Saat bicara untuk rakyat, semangatnya juga sama," ujar Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TPN)/ Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno menyebut Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo sebagai Jokowi versi 3.0. Dia mengatakan Ganjar akan melanjutkan program pembangunan dua periode Presiden Joko Widodo yang sudah bagus.

"Jokowi 3.0 ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa pembangunan yang sudah sangat baik ini diapresiasi dan ditingkatkan, dipercepat. Seandainya ada yang harus dikoreksi, sedikit revisi, tapi dengan arah pembangunan Jokowi yang memiliki kesamaan model kepemimpinan dengan Pak Ganjar," tutur Sandiaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 5 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement