Dukung Pelaksanaan Pengamanan Nataru, TNI Terjunkan 22.893 Prajurit

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023 dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI bertempat di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Rakor yang yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertujuan untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas stakeholder terkait untuk melaksanakan tugas dalam menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan kebijakan TNI dalam perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang dipaparkan oleh Asops Panglima TNI Laksda TNI Rachmad Jayadi.

Adapun kesiapan TNI dalam mengatasi kerawanan Nataru, TNI akan menyiapkan personel sesuai permintaan dari Polri untuk pengamanan di gereja, bandara-bandara, stasiun kereta api, terminal, pos-pos terpadu, pos pengamanan rest area, pusat perbelanjaan, pelabuhan dan tempat-tempat wisata.

Kemudian penyiapan Alutsista guna mendukung pengamanan tersebut berupa helikopter, kapal dan pesawat untuk mendukung angkutan laut dan udara serta evakuasi udara apabila diperlukan.

"Jumlah satuan dan personel TNI AD yang disiagakan untuk pengamanan untuk pengamanan Nataru ditambah jumlah cadangan berjumlah 43 satuan setingkat Batalyon yaitu 15.050 personel," ujar Panglima.