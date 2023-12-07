Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keliling Daerah Serap Aspirasi, Ganjar Prioritaskan Akses Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:57 WIB
Keliling Daerah Serap Aspirasi, Ganjar Prioritaskan Akses Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur
Ganjar Pranowo di Balikpapan. (Foto: MPI)
A
A
A

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sudah mengelilingi beberapa wilayah di Indonesia Timur sejak massa kampanye dimulai 28 November 2023 lalu. Beragam hal pun menjadi catatannya, mulai dari akses kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Ganjar memulai kampanye dengan menyambangai Marauke, Papua Selatan. Lalu, ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Kemudian, Capres berambut putih ini hadir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di sana.

 BACA JUGA:

Tiga hari terakhir, Ganjar sedang berkeliling ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

Menurut Ganjar, setelah berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia, hasilnya sesuai dengan riset yang dia miliki. Misalnya, belum meratanya akses kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di beberapa daerah.

“Yang pertama tadi kita mengonfirmasi bahwa apa yang menjadi riset kita benar adanya. Akses kesehatan, akses pendidikan, berikutnya adalah infrastruktur itu yang mesti merata,” kata Ganjar di Novotel Balikpapan, Kaltim, Kamis (7/12/2023).

 BACA JUGA:

Ganjar pun menyoroti program afirmasi di daerah yang belum berjalan. Program afirmasi sendiri adalah program pendidikan bagi daerah-daerah tertentu, sekolah-sekolah dan peserta didik tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan.

"Tentu saja perlu adanya afirmasi di daerah tertentu," ujar Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar juga berbicara mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, hal itu menjadi sebuah aspirasi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement