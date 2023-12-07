Keliling Daerah Serap Aspirasi, Ganjar Prioritaskan Akses Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sudah mengelilingi beberapa wilayah di Indonesia Timur sejak massa kampanye dimulai 28 November 2023 lalu. Beragam hal pun menjadi catatannya, mulai dari akses kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Ganjar memulai kampanye dengan menyambangai Marauke, Papua Selatan. Lalu, ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Kemudian, Capres berambut putih ini hadir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di sana.

Tiga hari terakhir, Ganjar sedang berkeliling ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

Menurut Ganjar, setelah berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia, hasilnya sesuai dengan riset yang dia miliki. Misalnya, belum meratanya akses kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di beberapa daerah.

“Yang pertama tadi kita mengonfirmasi bahwa apa yang menjadi riset kita benar adanya. Akses kesehatan, akses pendidikan, berikutnya adalah infrastruktur itu yang mesti merata,” kata Ganjar di Novotel Balikpapan, Kaltim, Kamis (7/12/2023).

Ganjar pun menyoroti program afirmasi di daerah yang belum berjalan. Program afirmasi sendiri adalah program pendidikan bagi daerah-daerah tertentu, sekolah-sekolah dan peserta didik tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan.

"Tentu saja perlu adanya afirmasi di daerah tertentu," ujar Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar juga berbicara mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, hal itu menjadi sebuah aspirasi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia.