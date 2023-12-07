Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkominfo: Data Bisa Deteksi Kemungkinan Terjadinya Bencana

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:59 WIB
Wamenkominfo: Data Bisa Deteksi Kemungkinan Terjadinya Bencana
Wamenkominfo Nezar Patria (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa data bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya bencana serta menyelamatkan nyawa masyarakat.

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan sistem integratif dalam hal penanganan data. Dengan adanya SDI, pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat.

“Contohnya di India, pemerintah mereka membuat aplikasi untuk mendeteksi banjir dan menggunakan kecerdasan buatan, lalu diolah semua datanya dan bisa buat prediksi satu minggu sebelum banjir datang sehingga penduduk di daerah itu bisa diungsikan terlebih dahulu. Prediksi ini bisa membuat banyak nyawa masyarakat diselamatkan,” kata Nezar dilansir Antara, Kamis (7/12/2023).

Nezar menambahkan, Jakarta adalah daerah yang selalu banjir di masa musim hujan. Kata dia, dengan big data maka bisa didapat data geospasial, demografi, hingga solusi integratif yang harus dilakukan hingga ke bantuan yang harus diberikan kepada korban.

Nezar menambahkan, pengelolaan data di Indonesia melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ibarat sebuah korporasi, Chief Data Officer adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertugas mengumpulkan data. Sedangkan Kementerian Keuangan menjadi Chief Financial Officer, Kementerian Kominfo jadi Chief Technology Officer.

“Karena Dukcapil ada data-data penting dari daerah dan juga dikonsolidasi maka Kemendagri itu jadi Chief Regional Government Officer, lalu terkait keamanan kita libatkan BSSN sebagai Chief Security Offficer serta BRIN jadi Chief Research Officer,” jelas Nezar.

Nezar menegaskan, Satu Data Indonesia akan memiliki kualitas data yang lebih baik sehingga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190832/mendagri-GgzL_large.jpg
Bendera Putih Berkibar di Aceh, Pemerintah: Dengan Kerendahan Hati, Kami Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190761/rano_karno-kpYf_large.jpg
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190759/normalisasi_sungai_di_sibolga-l0Ts_large.jpg
Pemulihan Bencana di Sibolga, Normalisasi Sungai Digencarkan hingga Bangun Hunian Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190570/bencana-ANrO_large.jpg
Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190569/huntara-I3cs_large.jpg
Percepat Pemulihan Warga, Huntara di Sumbar Mulai Direalisasikan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190561/banjir-31Dr_large.jpg
Ratusan Madrasah dan Pesantren Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement